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    Происшествия

      Казахстанец взламывал платежные терминалы страны и украл десятки миллионов тенге

      Опубликовано:

      Мужчина в наручниках
      Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

      Бывшего технического специалиста по работе с платежными терминалами в Лисаковске признали виновным в краже более 39 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Б. за хищение чужого вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

      "Подсудимый Б. был принят на работу в качестве технического специалиста для обслуживания и инкассации платежных терминалов, принадлежащих ТОО "А.", расположенных на территории города Лисаковска и вдоль автодороги Костанай-Житикара.

      В процессе осуществления своей трудовой деятельности, подсудимый освоил приемы, позволяющие на протяжении длительного времени осуществлять хищение денежных средств с терминалов самообслуживания без их фиксации в сертифицированной системе платежей , при этом оставаясь незамеченным для ТОО", - сказано в сообщении.

      По данным суда, с июня 2022 года по ноябрь 2023 года Б. изымал денежные средства с вверенных ему терминалов, не проводя инкассацию через сертифицированную систему платежей и не сдавая фактически полученные средства в кассу.

      Сам факт хищения денежных средств был установлен в ходе комиссионной круговой инкассации с 20 терминалов. По подсчетам, подсудимый причинил юридическому лицу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 39 млн. тенге.

      "С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также всех обстоятельств по делу подсудимому Б. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в государственных и коммерческих организациях, сроком на 5 лет", - сказано в сообщении

      В апреле этого года в Уральске задержали подозреваемых в краже денег из терминала. Сделать это удалось из-за технического сбоя - ранее деньги положила в купюроприемник горожанка.

      А в апреле прошлого года в Кызылорде с помощью дрели вскрывали двери торговых точек и выносили терминалы оплаты, откуда потом доставали деньги. Двоих осудили за кражу.

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