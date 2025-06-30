Расчлененное тело нашли в Жезказгане: обвиняемым в убийстве грозил пожизненный срок

В Жезказгане обвинительным вердиктом присяжных мужчину и женщину осудили на 20 лет лишения свободы за убийство знакомого и расчленение его тела, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц (п.3,7 ч.2 ст.99 УК), рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Ұлытау.

Суд установил, что подсудимые 29 января 2025 года около 23:00, находясь в квартире на улице Байконурова в Жезказгане, распивали спиртные напитки с потерпевшим.

"Действуя группой лиц, они с помощью ножа с рукоятью из дерева умышленно причинили смерть потерпевшему, который находился в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением тяжелой степени", - отметили в суде.

Согласно материалам суда, подсудимый нанес несколько ударов ножом по голове и передней поверхности грудной клетки справа, а подсудимая - один удар ножом в область шеи потерпевшего, в результате чего от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

"Далее с целью сокрытия следов преступления подсудимые, действуя группой лиц, расчленив тело и укутав расчлененное тело потерпевшего в плед, выкинули его в мусорный контейнер на улице Байконурова в Жезказгане", - уточнили в суде.

Вина подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сами подсудимые в суде свою вину не признали и просили их оправдать.

При назначении наказания суд не установил обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых.

Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством посчитали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Обвинительным вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали виновными.

Каждому из них назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Иск потерпевшей о возмещении морального вреда и материального ущерба суд удовлетворил частично. С каждого подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма морального вреда в размере 5 млн тенге и в счет возмещения материального ущерба 535 995 тенге.

Отметим, что по п.3,7 ч.2 ст.99 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо для виновного в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в конце января этого года в Жезказгане в мусорном контейнере нашли расчлененное тело местного жителя 1985 года рождения без нижних конечностей.

Как сообщили в полиции, убийство произошло в результате конфликта между знакомыми. Сотрудники задержали двух жителей Жезказгана, которых водворили в ИВС.

Позже телеканал КТК рассказал, что 39-летний погибший якобы приставал к 48-летеней хозяйке квартиры, угрожая ей.

"Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Тот сразу же умер. После этого подозреваемая расчленила труп и вместе с товарищем (ему 35 лет) выбросила тело в мусорный контейнер позади дома", - сообщили в репортаже.