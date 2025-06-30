Расчлененное тело нашли в Жезказгане: обвиняемым в убийстве грозил пожизненный срок

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Расчлененное тело нашли в Жезказгане: обвиняемым в убийстве грозил пожизненный срок

      Опубликовано:

      Зал судебных заседаний
      Зал суда. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Жезказгане обвинительным вердиктом присяжных мужчину и женщину осудили на 20 лет лишения свободы за убийство знакомого и расчленение его тела, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц (п.3,7 ч.2 ст.99 УК), рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Ұлытау.

      Суд установил, что подсудимые 29 января 2025 года около 23:00, находясь в квартире на улице Байконурова в Жезказгане, распивали спиртные напитки с потерпевшим.

      "Действуя группой лиц, они с помощью ножа с рукоятью из дерева умышленно причинили смерть потерпевшему, который находился в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением тяжелой степени", - отметили в суде.

      Согласно материалам суда, подсудимый нанес несколько ударов ножом по голове и передней поверхности грудной клетки справа, а подсудимая - один удар ножом в область шеи потерпевшего, в результате чего от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

      "Далее с целью сокрытия следов преступления подсудимые, действуя группой лиц, расчленив тело и укутав расчлененное тело потерпевшего в плед, выкинули его в мусорный контейнер на улице Байконурова в Жезказгане", - уточнили в суде.

      Вина подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

      Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сами подсудимые в суде свою вину не признали и просили их оправдать.

      При назначении наказания суд не установил обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых.

      Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством посчитали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

      Обвинительным вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали виновными.

      Каждому из них назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

      Иск потерпевшей о возмещении морального вреда и материального ущерба суд удовлетворил частично. С каждого подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма морального вреда в размере 5 млн тенге и в счет возмещения материального ущерба 535 995 тенге.

      Отметим, что по п.3,7 ч.2 ст.99 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо для виновного в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

      Напомним, в конце января этого года в Жезказгане в мусорном контейнере нашли расчлененное тело местного жителя 1985 года рождения без нижних конечностей.

      Как сообщили в полиции, убийство произошло в результате конфликта между знакомыми. Сотрудники задержали двух жителей Жезказгана, которых водворили в ИВС.

      Позже телеканал КТК рассказал, что 39-летний погибший якобы приставал к 48-летеней хозяйке квартиры, угрожая ей.

      "Тогда она схватила со стола нож и ударила им сожителя в горло. Тот сразу же умер. После этого подозреваемая расчленила труп и вместе с товарищем (ему 35 лет) выбросила тело в мусорный контейнер позади дома", - сообщили в репортаже.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.