33 млн тенге и квартиры лишились алиментщики в Актау
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Прокуратура Мангистауской области сообщила, какие меры применили к жителям Актау, которые уклонялись от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних, передает NUR.KZ.
По информации прокуратуры Мангистауской области, опубликованной на официальном сайте, в текущем году был проведен комплексный анализ исполнительных документов по взысканию алиментов в городе Актау.
"По результатам анализа в уполномоченный орган внесено представление, по итогам рассмотрения которого в пользу взыскателей была взыскана сумма в размере 33 млн тенге, а также одна квартира.
Кроме того, в отношении 26 лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, применены меры административной ответственности в виде штрафов и административного ареста по части 1 статьи 669 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.
Также в отношении пяти должников специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесены обвинительные приговоры.
Прокуратура напоминает, что в случае неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность по ст. 139 УК РК. Неисполнение обязанностей наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Отметим, согласно положениям кодекса "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Напомним, ранее в Мангистауской области суд приговорил к ограничению свободы казахстанца, который долгое время не платил двум своим детям алименты.
А в Жамбылской области мать пятерых детей не выплачивала алименты семь лет и накопила долг в 1,4 млн тенге. Ей пришлось передать дом в счет погашения долга.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260533-33-mln-tenge-i-kvartiry-lishilis-alimentshchiki-v-aktau/
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