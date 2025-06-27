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    Происшествия

      Мать годовалого ребенка наказали за пьянство в области Ұлытау

      Опубликовано:

      Женщина курит и пьет возле детской коляски
      Женщина с коляской и бутылкой. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

      Женщину второй раз за год наказали за неисполнение родительских обязанностей - ее заметили пьяной в общественном месте с годовалым ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по обвинению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.127 КоАП, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

      "Около 19:30 24 апреля 2025 года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения средней степени, находилась со своим малолетним ребенком 2024 года рождения в общественном месте на территории Каражала. Тем самым она не выполнила родительские обязанности по обеспечению мер безопасности для ребенка и по уходу за ним повторно в течение года после наложения административного взыскания", - установил суд.

      На судебном заседании женщина вину признала и пояснила, что сожалеет о содеянном и обязуется впредь не совершать подобных действий.

      Суд пришел к выводу, что ее вина в совершении правонарушения подтверждена исследованными доказательствами.

      "В частности, нахождение малолетнего ребенка с родителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, может привести к отрицательным последствиям для жизни или здоровья ребенка", - подчеркнули в суде.

      Согласно ч.2 ст.50 КоАП административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

      Суд признал женщину виновной. На нее наложили взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП.

      Отметим, что по ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

      Ранее в Алматы полиция остановила микроавтобус с детьми. Выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Полицейские сразу же забрали у водителя права, а машину отправили на штрафстоянку.

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