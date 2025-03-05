Талдыкорганка дала показания против сына в суде

В Талдыкоргане 33-летний местный житель избил родную мать, за что получил 10 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщатся на официальном сайте надзорного органа, по приговору суда в Талдыкоргане 33-летнего жителя города арестовали на 10 суток по факту нанесения телесных повреждений своей матери.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.109-1 УК РК (Побои). Пострадавшая в суде заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.

По статистике только за 2024 год по этой статье к ответственности привлекли 161 человека, а за истекший период 2025 года - 31 лицо.

"Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной ситуацией, не оставайтесь равнодушными и обязательно сообщите в полицию. Органы правопорядка готовы оказать помощь пострадавшим и принять меры защиты в рамках закона", - призвали в прокуратуре области Жетісу.

Добавим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Житель Жамбылской области получил 20 суток ареста за оскорбление матери. В суде женщина просила строго наказать сына и пояснила, что такое поведение продолжается неоднократно.