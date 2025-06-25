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    Происшествия

      Верховный суд вынес окончательное решение по делу экс-президента аэропорта Алматы

      Опубликовано:

      Судебный молоток
      Судебный молоток. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

      Верховный суд оставил без изменения приговор бывшему президенту аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетову и бывшему начальнику службы авиа-ГСМ Куанышу Тумышеву, передает корреспондент NUR.KZ.

      Как говорится в материалах в судебном кабинете, Бекмухамбетов и Тумышев были осуждены по пункту 2 части 4 статьи 189 УК на 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих организациях, сроком на 10 лет.

      В солидарном порядке с обоих взыскан материальный ущерб в пользу аэропорта в сумме 913 165 доллара, или 417 891 698 тенге, а также госпошлина - 12 536 750 тенге.

      "Судом Бекмухамбетов А.А. и Тумышев К.М. признаны виновными в том, что, вступив в преступный сговор с Лукашкиным А.В., в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием, в период с 3 августа 2016 года по 10 июня 2018 года путем присвоения и растраты похитили вверенное им чужое имущества в виде авиационного топлива, принадлежащего МАА, в особо крупном размере на общую сумму 1 250 353 долларов США", - говорится в материалах дела.

      Алматинский городской суд также оставил апелляционную жалобу осужденных без удовлетворения, не изменив приговор. Отмечается, что осужденные вину признали и раскаялись.

      В ходатайстве адвокат указал, что нахождение в местах лишения свободы ухудшает состояние здоровья осужденных, и просил снизить осужденным наказание до 4 лет лишения свободы либо назначенное наказание считать условным.

      Тем не менее судебная коллегия постановила приговор Турксибского районного суда Алматы от 4 января 2024 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда от 2 мая 2024 года в отношении Айбола Бекмухамбетова и Куаныша Тумышева оставить без изменения, а ходатайства осужденных и адвокатов - без удовлетворения.

      Напомним, ранее сообщалось, что бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова подозревают в растрате или присвоении вверенного чужого имущества.

      Айбол Бекмухамбетов подал в отставку 11 июня 2018 года по собственному желанию. Его сменил Болат Ержанов.

      Бекмухамбетов руководил Международным аэропортом города Алматы с 2009 года. Он родился 1 февраля 1962 года в Актобе, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, кандидат технических наук.

      В 2024 году его осудили на 8 лет лишения свободы. В суде разъясняли, почему был вынесен такой приговор.

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