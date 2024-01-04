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Экс-президенту аэропорта Алматы вынесли приговор

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывшего президента аэропорта Айбола Бекмухамбетова осудили в Алматы. Экс-руководитель воздушной гавани получил 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Приговор бывшему президенту аэропорта вынесли сегодня. Как рассказали в пресс-службе горсуда, Айбол Бекмухамбетов получил 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова подозревают в растрате или присвоении вверенного чужого имущества.

Айбол Бекмухамбетов подал в отставку 11 июня 2018 года по собственному желанию. Его сменил Болат Ержанов.

Бекмухамбетов руководил Международным аэропортом города Алматы с 2009 года. Он родился 1 февраля 1962 года в Актобе, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал с 1983 года с должности пилота-инструктора, в разные годы являлся руководителем АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Астана».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053960-eks-prezidentu-aeroporta-almaty-vynesli-prigovor/

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