Экс-президенту аэропорта Алматы вынесли приговор

Бывшего президента аэропорта Айбола Бекмухамбетова осудили в Алматы. Экс-руководитель воздушной гавани получил 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

Приговор бывшему президенту аэропорта вынесли сегодня. Как рассказали в пресс-службе горсуда, Айбол Бекмухамбетов получил 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова подозревают в растрате или присвоении вверенного чужого имущества.

Айбол Бекмухамбетов подал в отставку 11 июня 2018 года по собственному желанию. Его сменил Болат Ержанов.

Бекмухамбетов руководил Международным аэропортом города Алматы с 2009 года. Он родился 1 февраля 1962 года в Актобе, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал с 1983 года с должности пилота-инструктора, в разные годы являлся руководителем АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Астана».