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    Происшествия

      Шымкентцев осудили из-за клубники в шоколаде

      Опубликовано:

      Коробка со сладостями
      Клубника в шоколаде. Иллюстративное фото: Andrew Saliga / 500px / Getty Images

      В Шымкенте вынесли приговор по делу о ложной рекламе по продаже клубники в шоколаде в TikTok. От мошенничества пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении двоих подсудимых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

      Подсудимым предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, через социальную сеть, в отношении двух и более потерпевших (п.3 ч.3 ст.190 УК РК).

      "Подсудимые 8 марта 2025 года, находясь в Шымкенте, в группе лиц по предварительному сговору в социальной сети TikTok опубликовали ложную рекламу о продаже клубники в шоколаде и похитили обманным путем денежные средства 13 потерпевших", - установил суд.

      Вина подсудимых подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами.

      Прокурор просил суд назначить им наказание в виде ограничения свободы. Потерпевшие простили подсудимых в связи с возмещением ущерба. А сами подсудимые признали вину и просили их строго не наказывать.

      При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим. Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств установлено не было.

      Суд признал обоих подсудимых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Добавим, что по п.3 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

      Напомним, в марте в Шымкенте задержали подозреваемых в мошенничестве, которое испортило праздник горожанкам. Женщины остались без клубники в шоколаде.

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