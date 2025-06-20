Шымкентцев осудили из-за клубники в шоколаде
Опубликовано:
В Шымкенте вынесли приговор по делу о ложной рекламе по продаже клубники в шоколаде в TikTok. От мошенничества пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении двоих подсудимых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.
Подсудимым предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, через социальную сеть, в отношении двух и более потерпевших (п.3 ч.3 ст.190 УК РК).
"Подсудимые 8 марта 2025 года, находясь в Шымкенте, в группе лиц по предварительному сговору в социальной сети TikTok опубликовали ложную рекламу о продаже клубники в шоколаде и похитили обманным путем денежные средства 13 потерпевших", - установил суд.
Вина подсудимых подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами.
Прокурор просил суд назначить им наказание в виде ограничения свободы. Потерпевшие простили подсудимых в связи с возмещением ущерба. А сами подсудимые признали вину и просили их строго не наказывать.
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим. Отягчающих ответственность и наказание обстоятельств установлено не было.
Суд признал обоих подсудимых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
Добавим, что по п.3 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.
Напомним, в марте в Шымкенте задержали подозреваемых в мошенничестве, которое испортило праздник горожанкам. Женщины остались без клубники в шоколаде.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257626-shymkentcev-osudili-iz-za-klubniki-v-shokolade/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах