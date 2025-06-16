Казахстанец погиб под колесами Lamborghini блогера Бейбита Алибекова: вынесен приговор

12 июня 2025 года Илийским районным судом Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении водителя рассматривалось по ч.1 ст.104 УК РК.

Судом установлено, что 29 октября 2024 года на территории СТК "Сокол" в Илийском районе во время съемок видеоролика погиб парень, пытавшийся совершить прыжок через движущийся автомобиль, управляемый подсудимым.

Из-за несогласованных действий и отсутствия профессиональной подготовки трюк завершился трагедией - водитель наехал на молодого человека, причинив ему смертельные травмы.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде ограничения свободы.

Подсудимый признал вину в полном объеме, но не согласился с гражданским иском о взыскании по 100 млн тенге морального вреда каждой из потерпевших.

Потерпевшие считают, что преступление было совершено умышленно, просили переквалифицировать на ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как отметили в суде, вина подсудимого по части 1 статьи 104 УК полностью доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, а также исследованными в суде материалами уголовного дела, в том числе видеозаписями.

Суд, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка с инвалидностью, чистосердечное раскаяние), и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание в соответствии с п.1 ч.2 ст.55 УК.

Мужчина признан виновным по ч.1 ст.104 УК и приговорен к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного моральный вред в пользу одного потерпевшего - 3 млн тенге, другого - 2 млн тенге.

В части материального ущерба суд признал за потерпевшими право на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства.

Ходатайство о переквалификации обвинения судом отклонено в связи с отсутствием поддержки ходатайства со стороны государственного обвинителя.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 29 октября 2024 года, пытаясь выполнить трюк, 22-летний парень пострадал под колесами Lamborghini, принадлежащего блогеру Бейбиту Алибекову. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

Сам блогер рассказал, что парень активно просил у него машину. Он поначалу ее не давал, но после дискуссий и просьб пользователей все же позволил взять автомобиль. В результате молодой человек попал в больницу, а затем скончался.

В ДП Алматинской области пояснили, что на территории автодрома "Сокол" в селе Аксай во время исполнения трюка при съемках видеоролика 22-летний парень по своей неосторожности попал под колеса автомобиля, которым управлял 45-летний водитель. На следующий день он умер в больнице. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.