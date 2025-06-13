Полицейский в Шымкенте оказался на капоте движущегося авто, рискуя жизнью (видео)

В Шымкенте полицейский оказался на капоте движущегося авто, рискуя жизнью. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Шымкенте полицейские отметили агрессивное вождение водителя автомобиля Daewoo Nexia. Нарушение выявили с помощью цифровой системы на основе искусственного интеллекта, которая распознает опасное поведение на дорогах.

"Водитель проигнорировал законное требование остановиться. Спустя время он замедлил ход, но не остановился по-настоящему. Когда полицейские попытались подойти для проверки, он резко тронулся с места. Полицейский, пытавшийся остановить нарушителя, оказался на капоте машины. Водитель не снизил скорость, рискуя жизнью сотрудника", - отметили в МВД.

После этого полицейским удалось задержать нарушителя. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбудили уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ч.5 ст.380 УК РК применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор водителю по делу о применении силы к полицейскому, которого он провез на капоте автомобиля, будучи в наркотическом опьянении. Мужчине назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.