Водитель прокатил полицейского на капоте авто и лишился свободы в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор водителю по делу о применении силы к полицейскому, которого он провез на капоте автомобиля, будучи в наркотическом опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Подсудимого обвинили по ч.5 ст.380 УК (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Выяснилось, что 2 января 2025 года подсудимый управлял транспортным средством на улице Айтеке би в Шымкенте. По версии следствия, при остановке его инспектором ППП ДП Шымкента и предупреждении о составлении протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора он сел в автомобиль и хотел уехать.

"Однако инспектор преградил ему дорогу и упал на капот автомашины. Несмотря на это, подсудимый провез его на капоте на некоторое расстояние", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана собранными по уголовному делу документами.

Прокурор просил суд назначить водителю наказание в виде лишения свободы, а подсудимый просил о нестрогом наказании.

При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, посчитали чистосердечное раскаяние и наличие двух малолетних детей.

"Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии наркотического опьянения", - отметили в суде.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.5 ст.380 УК РК применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, 2 января при патрулировании улиц полицейскими был остановлен водитель Toyota Highlander за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение водителя, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.

Чтобы остановить опасного водителя, инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Однако, по данным стражей порядка, мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся. В итоге подозреваемого все же задержали.