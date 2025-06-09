Павлодарец не дошел до урны пару шагов и привлек внимание полицейских

В Павлодаре мужчины бросили окурки мимо урны и попали в объектив камер видеонаблюдения. Их наказали за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на улице Каирбаева в Павлодаре камера Центра оперативного управления зафиксировала мужчину, который, покурив сигарету, выбросил окурок в неустановленное место, хотя в паре шагов от него была расположена урна.

В другом случае в объектив видеокамеры попал мужчина, выбросивший окурок на землю. По всем этим нарушениям прибывшие на место полицейские привлекли виновных к ответственности за мелкое хулиганство.

"Мелкое хулиганство - одно из наиболее распространенных видов административных правонарушений, посягающих на общественный порядок", - отметили в ДП Павлодарской области.

С начала года в регионе стражи порядка пресекли более 600 фактов мелкого хулиганства.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Павлодаре молодой человек, выбросивший окурок возле учебного заведения, попал в объектив камеры видеонаблюдения и получил штраф после беседы с полицейскими. За загрязнение мест общего пользования ему нужно заплатить почти 40 тыс. тенге.