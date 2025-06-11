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Видео с опасными развлечениями детей вызвало резонанс в Казнете

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Зацеперы в Темиртау
Дети. Кадр из видео: instagram.com/temirtau.today

В соцсетях появилось видео, на котором трое детей зацепились за "ГАЗель" и ехали по проезжей части. Родителей зацеперов привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Видео опубликовал Instagram-паблик Temirtau.today. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

"В Темиртау очевидцы заметили, как несколько детей зацепились за движущийся грузовик, пока водитель не видел, и катались сзади на ходу. К счастью, обошлось без трагедии, но подобные случаи могут закончиться серьезными травмами или гибелью", - говорится в посте.

Как сообщил информационный медиапортал МВД РК, полицейские оперативно установили личности несовершеннолетних - ими оказались школьники в возрасте 10-11 лет. Все они были доставлены в полицию вместе с законными представителями.

Родителей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также детей поставили на внутришкольный учет.

В полиции напомнили, что ответственность за безопасность детей прежде всего несут родители. Игры на дороге могут привести к трагическим последствиям. Полицейские призвали взрослых проводить с детьми разъяснительные беседы и предупреждать о недопустимости подобных поступков.

Ранее в Шымкенте подростки ночью пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда во время отправления состава. Несовершеннолетних задержали и передали в полицию для установления личности, выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности.

В Сети также появилось видео, на котором два школьника замерли посреди проезжей части дороги в Таразе. Выяснилось, что мальчики поспорили, кто из них дольше простоит в неподвижном состоянии, пока горит зеленый сигнал светофора. Их родителей привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254407-video-s-opasnymi-razvlecheniyami-detey-vyzvalo-rezonans-v-kaznete/