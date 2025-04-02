Пьяные подростки пытались зацепиться за пассажирский поезд в Шымкенте
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В Шымкенте подростки в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда во время отправления состава, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, на железнодорожном вокзале Шымкента зафиксировали случай грубого нарушения правил безопасности.
"Трое подростков в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда №42 "Атырау - Алматы". Инцидент произошел в 01:20, во время отправления состава", - рассказали в АО "НК "КТЖ".
Нарушителей заметил дежурный по вокзалу Шымкентского отделения магистральной сети Керимбеков Меирбек. Осознав реальную угрозу их жизни, он оперативно сообщил о происшествии дежурному по станции и сотрудникам линейной полиции.
Благодаря скоординированным действиям железнодорожников и правоохранительных органов подростки были задержаны и переданы в полицию для установления личности, выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности.
В результате происшествия поезд задержался на пять минут и продолжил движение в 01:28.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232338-pyanye-podrostki-pytalis-zacepitsya-za-passazhirskiy-poezd-v-shymkente/