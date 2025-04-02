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Пьяные подростки пытались зацепиться за пассажирский поезд в Шымкенте

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Подростки пытались зацепиться за поезд в Шымкенте
Подростки в хвостовой части поезда. Кадр из видео: t.me/PR_KTZh

В Шымкенте подростки в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда во время отправления состава, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, на железнодорожном вокзале Шымкента зафиксировали случай грубого нарушения правил безопасности.

"Трое подростков в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда №42 "Атырау - Алматы". Инцидент произошел в 01:20, во время отправления состава", - рассказали в АО "НК "КТЖ".

Нарушителей заметил дежурный по вокзалу Шымкентского отделения магистральной сети Керимбеков Меирбек. Осознав реальную угрозу их жизни, он оперативно сообщил о происшествии дежурному по станции и сотрудникам линейной полиции.

Благодаря скоординированным действиям железнодорожников и правоохранительных органов подростки были задержаны и переданы в полицию для установления личности, выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности.

В результате происшествия поезд задержался на пять минут и продолжил движение в 01:28.

Ранее на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях. Обошлось без жертв и пострадавших. На локомотиве обнаружили повреждения.

Внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2232338-pyanye-podrostki-pytalis-zacepitsya-za-passazhirskiy-poezd-v-shymkente/