Девушку схватили за ягодицы в автобусе в Уральске: в полицию доставили подростка

В Уральске полицейские установили личность 15-летнего подростка, который в городском автобусе схватил девушку за ягодицы. Парня и его родителей наказали, передает "Мой город".

Стражи порядка установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний подросток. Его вместе с родителями доставили в отдел полиции.

"В полиции он был вместе с мамой. Сначала говорил, что автобус резко затормозил и он случайно меня задел. Но это было не так, автобус стоял. Потом сказал, что было много народу, но и это неправда. Автобус был пустой. Потом начал жаловаться на меня, что я его схватила за рубашку, что он испугался. В итоге он и его мама извинились. Я простила его, но заявление забирать не буду. В принципе мне достаточно того, что его нашли, наказали, что ему и его родителям стало стыдно", - рассказала девушка.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что в отношении родителей подростка составлен протокол по статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Им назначен штраф в размере 7 МРП - 27 524 тенге.

Отметим, что по ст.435 КоАП РК мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (27 524 тенге).

Напомним, 9 июня в автобусе №22 18-летняя жительница Уральске оказалась в неприятной ситуации. При выходе из автобусе незнакомец схватил ее за ягодицы. Девушка пыталась его остановить, однако нарушитель вырвался и убежал. Казахстанка написала заявление в полицию.