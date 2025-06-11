Аэропорт Усть-Каменогорска оказался в центре расследования из-за цен

Аэропорт Усть-Каменогорска подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при реализации авиатоплива на протяжении нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области начал расследование в отношении АО "Аэропорт Усть-Каменогорск".

Основанием послужили результаты внепланового анализа состояния конкуренции на товарном рынке розничной реализации авиатоплива за период 2022-2024 годов и январь 2025 года на территории области.

"По итогам анализа в действиях АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного п.1 ст.174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан - в части установления и поддержания монопольно высоких (низких) цен", - сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

В целях получения объективных данных, подтверждающих или опровергающих наличие нарушений, начали процедуру расследования.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Усть-Каменогорска, он был основан в 1930-х годах и прошел путь от важного военного узла до современного терминала, способного обслуживать до 200 пассажиров в час. Аэропорт удобно расположен в 11 км от центра города.

В 2023 году аэропорт Усть-Каменогорска уличили в фаворитизме. Выяснилось, что авиагавань нарушала права бизнесменов. В итоге должностных лиц аэропорта привлекли к дисциплинарной ответственности, а договоры с арендаторами привели в соответствие с требованием законодательства.