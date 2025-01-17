Покурив возле учебного заведения, павлодарец не успел далеко уйти (видео)

В Павлодаре молодой человек, выбросивший окурок возле учебного заведения, попал в объектив камеры видеонаблюдения и получил штраф после беседы с полицейскими, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, стражами порядка приняты дополнительные меры по обеспечению в обществе принципа "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям.

Очередное нарушение попало в объектив видеокамеры на улице Малайсары батыра в Павлодаре. Она зафиксировала молодого человека, который, покурив, бросил окурок возле учебного заведения. Инспектор ЦОУ, запечатлев нарушение, передал вызов ближайшему автопатрулю.

"Уйти далеко мужчина не успел. После беседы с полицейскими за загрязнение мест общего пользования нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 10 МРП", - отметили в МВД.

В поле зрения видеокамер центра оперативного управления попадают любые нарушения законности: от мелких нарушений до преступлений. Только с начала месяца благодаря видеокамерам полицией пресечено 399 различных правонарушений и четыре преступления.

Отметим, что по ч.1 ст.434-2 КоАП РК загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее в Павлодаре мужчина также получил штраф за то, что, покурив на остановке общественного транспорта, выбросил окурок на землю. Правонарушение произошло в зоне видимости камер видеонаблюдения.