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"Продавала знакомым и родственникам": 40-летнюю астанчанку заподозрили в афере с авто

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Автомобили на стоянке
Автомобили на стоянке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Астанчанку подозревают в продаже множества не принадлежащих ей арендованных автомобилей. Потерпевшие платили за машины по несколько миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Полицейские в Астане задержали 40-летнюю жительницу, подозреваемую в продаже арендованных авто.

"Женщина арендовала на долгий срок легковые автомобили и по низкой цене продавала своим знакомым и родственникам. При этом, пользуясь доверием потерпевших, женщина уверяла, что документы на автомобили передаст через пару месяцев. Так, под предлогом продажи автомашины Kia Sportage злоумышленница завладела деньгами в размере 6 млн тенге", - говорится в Instagram-профиле ДП столицы.

Одним из потерпевших стал мужчина, который выкупил у женщины автомобиль Toyota Camry за 7 млн тенге. Все в данном случае 10 потерпевших, однако, по информации полиции, обманутых больше.

Проводится досудебное расследование.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или конфисковать имущество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117463-prodavala-znakomym-i-rodstvennikam-40-letnyuyu-astanchanku-zapodozrili-v-moshennichestve-s-avto/

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