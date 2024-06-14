"Продавала знакомым и родственникам": 40-летнюю астанчанку заподозрили в афере с авто

Астанчанку подозревают в продаже множества не принадлежащих ей арендованных автомобилей. Потерпевшие платили за машины по несколько миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Полицейские в Астане задержали 40-летнюю жительницу, подозреваемую в продаже арендованных авто.

"Женщина арендовала на долгий срок легковые автомобили и по низкой цене продавала своим знакомым и родственникам. При этом, пользуясь доверием потерпевших, женщина уверяла, что документы на автомобили передаст через пару месяцев. Так, под предлогом продажи автомашины Kia Sportage злоумышленница завладела деньгами в размере 6 млн тенге", - говорится в Instagram-профиле ДП столицы.

Одним из потерпевших стал мужчина, который выкупил у женщины автомобиль Toyota Camry за 7 млн тенге. Все в данном случае 10 потерпевших, однако, по информации полиции, обманутых больше.

Проводится досудебное расследование.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или конфисковать имущество.