"Нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота": охранника убили в Астане

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении обвиняемого в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Дело рассматривалось по ст.99 ч.2 п.2 УК.

Судом установлено, что 24 января 2025 года руководитель ИП дал указание действующему сотруднику охраны вывести мужчину с территории складских помещений. При выполнении этого распоряжения между охранником и мужчиной возник словесный конфликт.

Далее мужчина, находясь в помещении охраны, нанес удар кулаком правой руки в область лица сотрудника, в результате которого последний упал на пол и потерял сознание.

"Затем обвиняемый, закрыв дверь комнаты, убедившись, что пострадавший пришел в сознание, придавил своими руками его за шею, где задался преступным умыслом на совершение умышленного причинения смерти потерпевшему и, достав с правого кармана куртки самодельный колото-режущий предмет, нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота охранника, в результате чего последний скончался на месте", - рассказали в суде.

Прокурор поддержал обвинение и просил для астанчанина 15 лет лишения свободы.

Подсудимый вину признал частично.

Вина была доказана показаниями самого подсудимого, потерпевшей и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлено.

Приговором суда астанчанин признан виновным по ст.99 ч.2 п.2 УК и осужден к 15 годам лишения свободы.

Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный ущерб в сумме 8 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.99 ч.2 п.2 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал охранника, а после вышел из машины и принялся избивать мужчину. Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице. За это алматинца приговорили к 22 годам лишения свободы.