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Акмолинке пообещали списать кредиты почти на 6 млн тенге

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Грустная женщина с телефоном
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen / Getty Images

Жительница Акмолинской области оформила два кредита и три микрозайма на общую сумму 5,8 млн тенге. Эти деньги мошенники пообещали ей списать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной обман, связанный с обслуживанием SIM-карт, зарегистрировали в Аккольском районе Акмолинской области.

Жертвой крупного мошенничества стала местная жительница, решившая "продлить" срок обслуживания SIM-карты. В необходимости провести эту процедуру заявительницу убедили лжесотрудники оператора сотовой связи, которым женщина и продиктовала код, поступивший ей от номера 1414.

"Уже после того, как злоумышленники получили код, на телефон акмолинке начали звонить псевдополицейские и работники банка. Все звонившие уверяли женщину в том, что ее счет "атакуют" мошенники, а ее долг - всячески содействовать правоохранительным органам в их поимке.

Далее схема обмана оказалась довольно традиционной: чтобы предотвратить незаконное оформление кредита преступниками, женщину убедили самостоятельно оформить кредиты, которые впоследствии будут попросту списаны", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В итоге акмолинка оформила два денежных кредита на 3 817 000 тенге и 1 400 000 тенге в банках второго уровня и три займа в микрофинансовых организациях. Всего женщина взяла в долг 5,8 млн тенге и все деньги семью транзакциями отправила мошенникам.

В настоящее время полицейские устанавливают личности дропперов, получивших деньги, а также организаторов мошеннической схемы. Расследуется уголовное дело.

Кредиты, навязанные мошенниками, можно списать без их оплаты. Для этого потребуется собрать некоторые сведения у кредитора и обратиться в полицию. Если кредитор отказывается сотрудничать, можно подать жалобу в финрегулятор или обратиться в суд для признания сделки недействительной и списания долга.

Также стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание для дропперов. Сейчас в законе нет норм, по которым дропперов можно привлечь к уголовной ответственности - по делам они проходят как свидетели либо соучастники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252298-akmolinke-poobeshchali-spisat-kredity-pochti-na-6-mln-tenge/