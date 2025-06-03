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Вложили 21 млрд тенге: на преступные доходы купили дома, квартиры в Астане и дорогие авто

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Реклама. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive. Предполагаемого организатора поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

"В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц - ТОО "Алло, не керек" и "i-m@rketing", "Gold SapaPremium", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

"На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в АФМ, главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

Добавим, что финансовые пирамиды продолжают оставаться одной из самых актуальных угроз для казахстанского общества, особенно в условиях цифровой трансформации и усиления влияния интернета. В последние годы количество зафиксированных случаев мошенничества через финансовые пирамиды увеличивается.

Ранее мы рассказывали, какие виды финансовых пирамид существуют в Казахстане и как защитить себя от схем мошенников.

В Астане за создание финансовой пирамиды осудили местную жительницу, которая организовала бизнес по продаже пищевых добавок. Женщина получила 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251713-vlozhili-21-mlrd-tenge-na-prestupnye-dohody-kupili-doma-kvartiry-v-astane-i-dorogie-avto/