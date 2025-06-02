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Полицейский с помощью камня пытался остановить мопедиста в Шымкенте

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Камень кинули в мопедиста в Шымкенте
Попытка задержания мопедиста. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec_kolesa

В Сети распространилось видео из Шымкента, на котором полицейские пытаются догнать мопедиста, а потом один из них кидает в его сторону камень, передает NUR.KZ.

На кадрах можно увидеть, как сперва полицейские пытаются добежать до мопеда, а потом один из них бросает в сторону уезжающего водителя камень.

В пресс-службе ДП Шымкента прокомментировали нашумевшее видео, распространившееся в соцсетях.

"Мопедист нарушил ПДД, проигнорировал законные требования полицейского и пытался скрыться, создавая угрозу безопасности движения", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что мужчина был задержан и привлечен к ответственности.

"В то же время поведение сотрудника не соответствует установленным нормам, в связи с чем в отношении него назначено служебное расследование. По его результатам действиям полицейского будет дана правовая оценка", - отметили в ДП Шымкента.

Ранее стало известно, что молодой лихач попытался скрыться от полиции в области Абай. Как оказалось, у водителя не было прав. Нарушителю предстоит понести ответственность за управление транспортным средством без прав, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции. Они сообщили, что преследовали водителя мопеда, который, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от сотрудников полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251476-policeyskiy-s-pomoshchyu-kamnya-pytalsya-ostanovit-mopedista-v-shymkente/