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Хищение средств на проведение EXPO: Антикор начал еще одно расследование

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Сфера "Нур-Алем" в Астане
Сфера "Нур-Алем". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Антикор проводит новое расследование по громкому делу, связанному с хищением средств, предназначенных на проведение выставки EXPO в 2017 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

На сайте мажилиса РК опубликован ответ генерального прокурора Казахстана Берика Асылова на депутатский запрос Ермурата Бапи. В своем запросе Бапи просил генпрокурора привлечь к ответственности неустановленных лиц по делу о хищении средств, предназначенных на проведение выставки EXPO в Астане. По его словам, несмотря на то, что дело было закрыто и имеются осужденные, в СМИ появились новые подробности, которые нужно тщательно расследовать и "пролить свет" на все обстоятельства.

Но в ответе на запрос Берик Асылов заявил, что "оснований для пересмотра дела не имеется". Он напомнил, что по факту хищения денежных средств АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" к различным срокам лишения свободы были приговорены 23 человека.

По словам Асылов, вина осужденных подтверждена и всесторонне изучена. При этом, Асылов добавил, что Антикоррупционная служба расследует другое уголовное дело по факту хищения средств EXPO.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по факту хищения средств EXPO в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, включая факты вывода денег в офшорные компании за границей", - сказано в сообщении.

Отметим, экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев в июне 2016 года был приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет. Причиной тому стало обвинение в получении взятки в особо крупном размерею Также его осудили за растрату и хищение вверенного чужого имущества.

Его и еще 22 фигурантов обвиняли в хищении 10 млрд тенге, самому Ермегияеву вменяли присвоение 4,2 млрд тенге. Дело было разделено на пять эпизодов и содержало больше 500 томов.

А позже стало известно, в каких условиях он отбывал наказание. В суде сообщили, что в камере Ермегияева были обнаружены DVD-проигрыватель, плазменный телевизор, соковыжималка, электровафельница, коврики для йоги. На то, чтобы перечислить весь список запрещенных вещей, обнаруженных в камере осужденного, судье потребовалась почти 10 минут.

Позже начальнику столичной колонии пришлось объяснить, на каком основании к Ермегияеву было снисходительное отношение.

Кроме того, признанный виновным в коррупции экс-руководитель департамента строительства "Астана ЭКСПО-2017 Кажымура Усенов был приговорен к двум годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250720-hishchenie-sredstv-na-provedenie-expo-antikor-nachal-eshche-odno-rassledovanie/