Жительницу Шымкента ударил собственный сын: что решил суд

В Шымкенте вынесли приговор местному жителю, который нанес побои собственной матери, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов мегаполиса.

По данным суда, Р. обвиняли по статье "Избиение или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью".

"Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью З., и в ходе ссоры ударил потерпевшую, причинив ей телесные повреждения.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде ареста. Потерпевшая не простила подсудимого и оставила вопрос о назначении наказания на усмотрение суда", - сказано в сообщении.

Суд, признал Р. виновным, ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

В апреле текущего года суд в Шымкенте рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, страдающего психическим заболеванием, по обвинению в убийстве своей матери.

В мае прошлого года жителя Алматы арестовали на 10 суток за избиение пожилой матери.