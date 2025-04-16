Сына, убившего свою мать, суд отправил в психиатрический стационар в Шымкенте

Суд в Шымкенте рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, страдающего психическим заболеванием, по обвинению в убийстве своей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Дело было рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам города.

В ходе следствия установлено, что январским утром подсудимый, страдающий психическим заболеванием, вспомнил, как мать ругала его в детстве и оставляла у дяди, после чего решил отомстить ей.

Сообщается, что когда женщина спала, сын несколько раз ударил ее кухонным ножом.

Отмечается, что для сокрытия преступления вечером того же дня он развел костер во дворе и бросил ее тело в огонь.

"Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и заключениями судебных экспертиз", - подчеркнули в суде.

Постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3) ч.2 ст.99 УК.

Ему назначены принудительные меры медицинского характера - лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Производство по делу прекращено. ️Постановление не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре. На месте обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Проводится расследование.