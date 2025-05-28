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Смерть Акнар Гульстан: в МВД рассказали о ходе расследования

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о ходе расследования по факту смерти в Алматы Акнар Гулстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что это дело находится на его личном контроле.

"Создана оперативно-следственная группа. Все следственные действия в полном объеме мною контролируются. Доводы потерпевшей стороны, каждый, мы очень внимательно и тщательно проверяем в полном объеме", - добавил он.

Журналисты поинтересовались, учитывает ли следствие видеозаписи с камер видеонаблюдения.

"По видеозаписям назначена видеофонографическая экспертиза. Давайте дождемся по видеозаписи решения экспертов. Все видеозаписи проверяются.

Есть ряд свидетелей по данному делу, проводим все необходимые следственные действия. Девушки допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия", - сказал Адилов.

Напомним, несколько дней назад мать погибшей после падения с седьмого этажа в Алматы девушки записала обращение к президенту Казахстана. Женщина заявила, что ее дочь выпала с седьмого этажа не сама.

"Доказательства и видеозаписи ясно показывают, что она не сделала этот шаг добровольно. На ее теле были обнаружены следы жестоких пыток. На видео, найденных в ее телефоне, видно, как мою дочь избивают и унижают. На кадрах с камер видеонаблюдения четко видно, как ее выбросили из окна", - заявила мать погибшей.

Также, по ее словам, пропали вещи и деньги дочери. Мать утверждает, что к смерти Акнар могут быть причастны две девушки, которые сейчас на свободе. Они являются гражданками КНР, уточнила она.

После чего, в этот же день, полиция Алматы рассказала о ходе расследования гибели Акнар Гульстан, сообщив, что дело находится на особом контроле руководства департамента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249850-smert-aknar-gulstan-v-mvd-rasskazali-o-hode-rassledovaniya/