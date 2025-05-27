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Женщина обнаружила батут и карусели на своем участке в Жамбылской области

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Детский аттракцион
Карусель. Иллюстративное фото: utamaria / Getty Images

Предприниматель обнаружила на своем участке детские аттракционы. Чтобы добиться их демонтажа, женщине пришлось подать иск к другому предпринимателю, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в мае 2024 года индивидуальный предприниматель на законных основаниях получила право временного возмездного землепользования на участок площадью 0,1766 га, расположенный в Таразе, для осуществления предпринимательской деятельности.

"Однако впоследствии на данной территории без разрешения другим предпринимателем были установлены батут, игровые карусели, лабиринт, а также организована коммерческая аренда детских машинок", - установил суд.

Несмотря на попытки урегулировать ситуацию, предприниматель была вынуждена обратиться в суд с требованием обязать ответчика демонтировать размещенные на участке детские аттракционы и освободить территорию.

Индивидуальный предприниматель подала иск в специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области к другому ИП об устранении нарушений прав пользования земельным участком.

Суд пришел к выводу, что истец является законным владельцем участка, а у ответчика отсутствуют какие-либо правовые основания на его использование.

Признав действия ответчика незаконными, суд полностью удовлетворил иск, обязал его освободить участок и оплатить государственную пошлину. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане рассмотрели дело по искам ТОО на 84 млн тенге к предпринимателям о нарушении исключительных прав на полезную модель уличного зонта. Однако проведенная в рамках дела экспертиза подтвердила наличие существенных отличий между изделием ответчика и запатентованной моделью.

А в Жамбылской области предпринимателя обязали убрать забор, перекрывший доступ истца к ее земельному участку и ограничивающий естественное освещение. До этого истец неоднократно обращалась к ответчику о сносе забора, однако ее требования были отклонены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249226-zhenshchina-obnaruzhila-batut-i-karuseli-na-svoem-uchastke-v-zhambylskoy-oblasti/