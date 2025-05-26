Подпольные казино "накрыли" в Туркестане

В Туркестанской области полиция задержала подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса. Были выявлены три точки, предоставляющие такие услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области пресекли деятельность по организации незаконного игорного бизнеса.

"В Туркестане оперативниками выявлены три нелегальных точки, предоставлявшие услуги электронных азартных игр. Были установлены и задержаны четыре подозреваемых - два организатора и два администратора. Все они полностью признали свою вину", - рассказали в МВД.

В ходе обысков у задержанных изъяли три кассовых аппарата, компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится досудебное расследование. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дела.

Отметим, что по ч.1 ст.307 УК РК незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, организация деятельности электронного казино и интернет-казино либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в области Абай 61 млн тенге за год заработала супружеская пара на организации азартных игр в прямом эфире. Суд признал супругов виновными и назначил им наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.