61 млн тенге заработали за год супруги из области Абай

В области Абай 61 млн тенге за год заработала супружеская пара на организации азартных игр в прямом эфире. Наказание они будут отбывать условно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, супруги в возрасте 35 и 33 лет проводили прямые эфиры для организации азартной карточной игры "Тринька".

На странице аккаунта указывался номер карты, куда при желании сделать ставку участники переводили деньги.

"Супруга записывала имена участников, муж же раздавал каждому по три карты. Набравшему наибольшее количество очков переводился выигрыш в размере 5/6 части от всей суммы поступивших ставок, в то время как оставшаяся часть являлась доходом организаторов игры", - рассказали в МВД.

Так супруги за один год заработали более 61 млн тенге. На суде они признали свою вину, рассказали, что вырученные средства уходили на аренду квартиры и на лечение сына, который является инвалидом.

Суд признал супругов виновными и назначил им наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

Пару поставили на учет в службу пробации Жарминского района. Сотрудники УИС провели с ними беседу и разъяснили их права и обязанности при отбывании наказания в службе пробации.

В феврале 2025 года в Актюбинской области пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино. По данным АФМ, общий преступный доход составил более 306 млн тенге, а ежедневно они получали от 150 тыс. до 200 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что житель Караганды арендовал помещение в ресторане и открыл там подпольный покерный клуб. Сумма поступлений на банковский счет составила более 32 млн тенге. Мужчина получил срок в виде ограничения свободы.