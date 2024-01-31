Недостачу оружия, изъятого по уголовным делам, обнаружили в полиции Алматы

В Департаменте полиции Алматы выявили недостачу оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Сети появилась информация о том, что из ДП Алматы пропало оружие, которое ранее было изъято якобы по делам о январских событиях.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности.

Однако пропажа все же была обнаружена.

"Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", – добавили в департаменте полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Иная информация разглашению не подлежит.