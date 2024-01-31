Недостачу оружия, изъятого по уголовным делам, обнаружили в полиции Алматы
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В Департаменте полиции Алматы выявили недостачу оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Сети появилась информация о том, что из ДП Алматы пропало оружие, которое ранее было изъято якобы по делам о январских событиях.
В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности.
Однако пропажа все же была обнаружена.
"Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", – добавили в департаменте полиции.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Иная информация разглашению не подлежит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058548-nedostachu-oruzhiya-izyatogo-po-ugolovnym-delam-obnaruzhili-v-politsii-almaty/