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Недостачу оружия, изъятого по уголовным делам, обнаружили в полиции Алматы

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Человек держит в руках пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Департаменте полиции Алматы выявили недостачу оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Сети появилась информация о том, что из ДП Алматы пропало оружие, которое ранее было изъято якобы по делам о январских событиях.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ сообщили, что информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности.

Однако пропажа все же была обнаружена.

"Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", – добавили в департаменте полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Иная информация разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058548-nedostachu-oruzhiya-izyatogo-po-ugolovnym-delam-obnaruzhili-v-politsii-almaty/

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