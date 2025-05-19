Костанайцу порезали шины за отказ перепарковаться

В Костанае мужчина не отреагировал на замечание по поводу якобы неправильной парковки и был вынужден заменить два поврежденных колеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Костанае зафиксировали факт умышленного повреждения транспортного средства.

"Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Киевская повредил два колеса автомобиля марки Nissan, причинив владельцу материальный ущерб", - установил суд.

Согласно материалам дела, конфликт произошел из-за замечания по поводу неправильной парковки.

"Гражданин потребовал от автовладельца убрать транспортное средство с проезжей части, но получил отказ. В результате он умышленно повредил автомобиль, прорезав два колеса", - пояснили в суде.

На судебном заседании правонарушитель свою вину признал, выразил раскаяние и обязался возместить ущерб в добровольном порядке.

Потерпевший пояснил, что его автомобиль был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения и не мешал проезду. Повреждение колес, оцененное в 40 тыс. тенге, он обнаружил спустя короткое время после конфликта. Также мужчина понес дополнительные расходы на эвакуацию и балансировку.

Обстоятельства инцидента подтверждались видеозаписью с камеры наружного наблюдения, фотоматериалами и медицинским заключением, зафиксировавшим у правонарушителя состояние алкогольного опьянения легкой степени.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147-1 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее жителя Акмолинской области арестовали на 15 суток за умышленное повреждение чужого имущества - он проткнул шины авто. Свой поступок мужчина объяснил ссорой с супругой.