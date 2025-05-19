Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Костанайцу порезали шины за отказ перепарковаться

Опубликовано:

Мужчина собирается проткнуть колесо ножом
Мужчина подносит нож к колесу. Иллюстративное фото: Animaflora / Getty Images

В Костанае мужчина не отреагировал на замечание по поводу якобы неправильной парковки и был вынужден заменить два поврежденных колеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Костанае зафиксировали факт умышленного повреждения транспортного средства.

"Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Киевская повредил два колеса автомобиля марки Nissan, причинив владельцу материальный ущерб", - установил суд.

Согласно материалам дела, конфликт произошел из-за замечания по поводу неправильной парковки.

"Гражданин потребовал от автовладельца убрать транспортное средство с проезжей части, но получил отказ. В результате он умышленно повредил автомобиль, прорезав два колеса", - пояснили в суде.

На судебном заседании правонарушитель свою вину признал, выразил раскаяние и обязался возместить ущерб в добровольном порядке.

Потерпевший пояснил, что его автомобиль был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения и не мешал проезду. Повреждение колес, оцененное в 40 тыс. тенге, он обнаружил спустя короткое время после конфликта. Также мужчина понес дополнительные расходы на эвакуацию и балансировку.

Обстоятельства инцидента подтверждались видеозаписью с камеры наружного наблюдения, фотоматериалами и медицинским заключением, зафиксировавшим у правонарушителя состояние алкогольного опьянения легкой степени.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147-1 КоАП. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. 

Ранее жителя Акмолинской области арестовали на 15 суток за умышленное повреждение чужого имущества - он проткнул шины авто. Свой поступок мужчина объяснил ссорой с супругой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246406-kostanaycu-porezali-shiny-za-otkaz-pereparkovatsya/