Казахстанский блогер не подчинялась полицейским и вела трансляцию в прямом эфире

В Туркестанской области на блогера-журналиста наложили административное взыскание в виде штрафа за неповиновение полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Толебийском районном суде Туркестанской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении блогера по ч.1 ст.667 КоАП РК за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов, воспрепятствование их законной деятельности.

Судом установлено, что инспекторы батальона УМПС ДП Туркестанской области в ходе исполнения обязанностей 17 апреля 2025 года около 12:00 остановили автомобиль Lada по улице Наурыз в поселке 1-е Мая за нарушение ч.2 ст.593 КоАП (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) и составили административный протокол.

При составлении протокола блогер-журналист, которая представилась лицом, защищающим права народа, использовала личный телефон для трансляции видео в прямом эфире в Facebook, проявила неуважение к сотрудникам полиции, не подчинялась законным распоряжениям и требованиям, а также вмешалась в их работу, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей.

Вина блогера была полностью доказана аудио- и видеозаписями с места происшествия, а также объяснительными сотрудников полиции и свидетелей.

Постановлением суда она была признана виновной по ч.1 ст.667 КоАП, ей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

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