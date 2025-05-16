Казахстанский школьник отдал 2 млн тенге за "прокачанный" аккаунт в игре
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В Шымкенте школьник отдал 2 млн тенге за "прокачанный" аккаунт в игре. Подозреваемого в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Шымкенте сотрудники киберпола департамента полиции в рамках ОПМ "Anti-Fraud" задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.
По данным следствия, злоумышленник под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта мобильной игры Free Fire выманил у школьника более 2 млн тенге.
"Ученик шестого класса, заинтересовавшись предложением, по указанию подозреваемого сфотографировал банковскую карту своей матери и передал данные, включая код для перевода средств", - рассказали в МВД.
После обнаружения пропажи денег мать мальчика обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.
Полиция призвала родителей быть внимательными и регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в интернете.
"Никогда не передавайте и не позволяйте передавать третьим лицам банковские данные. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников", - отметили стражи порядка.
Ранее Комитет по охране прав детей сообщил, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей. В ведомстве призвали быть особенно внимательными к онлайн-активности детей.
Также стало известно, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245602-kazahstanskiy-shkolnik-otdal-2-mln-tenge-za-prokachannyy-akkaunt-v-igre/