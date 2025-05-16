Казахстанский школьник отдал 2 млн тенге за "прокачанный" аккаунт в игре

В Шымкенте школьник отдал 2 млн тенге за "прокачанный" аккаунт в игре. Подозреваемого в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Шымкенте сотрудники киберпола департамента полиции в рамках ОПМ "Anti-Fraud" задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленник под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта мобильной игры Free Fire выманил у школьника более 2 млн тенге.

"Ученик шестого класса, заинтересовавшись предложением, по указанию подозреваемого сфотографировал банковскую карту своей матери и передал данные, включая код для перевода средств", - рассказали в МВД.

После обнаружения пропажи денег мать мальчика обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.

Полиция призвала родителей быть внимательными и регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в интернете.

"Никогда не передавайте и не позволяйте передавать третьим лицам банковские данные. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников", - отметили стражи порядка.

Ранее Комитет по охране прав детей сообщил, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей. В ведомстве призвали быть особенно внимательными к онлайн-активности детей.

Также стало известно, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге.