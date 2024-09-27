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Казахстанец хотел продать свои внутренние органы

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Руки в перчатках и доллары
Продажа органов. Иллюстративное фото: Ekaterina Chizhevskaya/Getty Images

Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет-пространства получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Актюбинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.

Добавим, что согласно ч.1 ст.116 УК принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Летом этого года стало известно, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч человек добровольно отказались от трансплантологии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166726-kazahstanec-hotel-prodat-svoi-vnutrennie-organy/

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