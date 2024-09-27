Казахстанец хотел продать свои внутренние органы

Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет-пространства получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Актюбинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.

Добавим, что согласно ч.1 ст.116 УК принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Летом этого года стало известно, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч человек добровольно отказались от трансплантологии.