Казахстанец хотел продать свои внутренние органы
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Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет-пространства получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Актюбинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК, проводится расследование.
Добавим, что согласно ч.1 ст.116 УК принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Летом этого года стало известно, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч человек добровольно отказались от трансплантологии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166726-kazahstanec-hotel-prodat-svoi-vnutrennie-organy/
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