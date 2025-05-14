Kia K5 разбили ради рекламы в Шымкенте

В Шымкенте мужчине назначили штраф за то, что ради съемки рекламного ролика он разбил лобовое стекло автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении мужчины по ч.1 ст.434 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента.

"3 мая 2025 года в 4 микрорайоне Шымкента для съемки рекламного видеоролика разбил лобовое стекло автомашины, тем самым проявил неуважение к окружающим в общественном месте", - установил суд.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил суд не назначать строгого наказания.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном, а отягчающие обстоятельства установлены не были.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 78 640 тенге. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Астане мужчину за вандализм в лифте многоквартирного дома приговорили к 20 суткам административного ареста. Он несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения.