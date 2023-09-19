Более 15 млрд тенге растратили в одной из "внучек" "Самрук-Қазына"

Растрату активов на сумму более 15 млрд тенге выявили в одной из "внучек" фонда "Самрук-Қазына", передает официальный сайт Комитет внутреннего государственного аудита Минфина РК.

"Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астана в одной из "внучек" фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" выявлена растрата активов на сумму более 15 млрд тенге, направленных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 2020 году ТОО Ereymentau Wind Power, 100% доли которого принадлежит АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера был заключен договор с ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт на общую сумму 26,1 млдр тенге.

Сообщается, что по условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев до 4 июня 2021 года.

"Однако в 2020 году подрядчиком ТОО "Олимп Транс Сервис" работы не были начаты, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 млрд тенге были выплачены в полном объеме.

Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он потребовал увеличить аванс.

Не имея на то законных оснований, используя медиацию, ТОО Ereymentau Wind Power увеличило сумму аванса еще на 5,5 млрд тенге.

Но и это не помогло подрядчику выполнить условия договора", – добавили в ведомстве.

Между тем, как подчеркнули в комитете, на сегодняшний день работы на 15,4 млрд тенге не выполнены, поставка 11 комплексов ветрогенераторов так и не произведена.

"Лояльность" наблюдательного совета и бывшего руководства ТОО Ereymentau Wind Power привела к тому, что выплаченный аванс в размере 15,4 млрд тенге оказался ничем не обеспечен и была утрачена возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора подрядчиком", – сообщили в ведомстве.

При этом, как отметили в комитете, в настоящее время никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведется.

"На сегодняшний день в адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и вопроса о рассмотрении ответственности лиц, причастных к этим нарушениям", – подытожили в ведомстве.

Добавим, что, согласно информации на сайте EWP, ТОО Ereymentau Wind Power занимается реализацией проекта "Строительство ветровой электрической станции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт".

На сайте говорится, что строительство ветровой электростанции планируется на юго-востоке от Ерейментау на участке общей площадью 1242 га. Участок включает в себя вершины холмов, покатые склоны, незначительные ручьи, в основном текущие на север. Верхняя часть и вершины холмов являются типичными степными пастбищами, а нижняя часть и долины содержат участки леса и гидрофильной растительности. Более плоская прилегающая территория представляет собой открытую степь с рассредоточенными водоемами.