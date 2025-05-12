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Генпрокуратура прокомментировала информацию о задержании своих сотрудников

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Сотрудник прокуратуры в униформе
Человек в форме прокурора. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Генеральная прокуратура прокомментировала информацию о задержании сотрудников органов прокуратуры в двух регионах Казахстана, передает NUR.KZ.

В СМИ появилась информация о задержании сотрудников прокуратуры в Кызылординской области и области Ұлытау, первого якобы заподозрили в сбыте марихуаны, а второго - в получении взятки в 1 млн тенге.

Как рассказали в Генпрокуратуре РК, на момент задержания лицо, подозреваемое в сбыте наркотических средств в Кызылординской области, уже не являлось действующим сотрудником правоохранительных органов.

"Кроме того, по результатам проведенных ДКНБ по Кызылординской области совместно с ДСБ ГП РК оперативных мероприятий в области Ұлытау зарегистрировано досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

В начале этого года в Актау Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ по Мангистауской области был задержан сотрудник Мангистауской региональной транспортной прокуратуры по подозрению в мошенничестве. По данному факту начали досудебное расследование.

В ноябре прошлого года в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ также был задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве. Отмечалось, что досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244153-genprokuratura-prokommentirovala-informaciyu-o-zaderzhanii-svoih-sotrudnikov/