Сотрудника прокуратуры задержали в Актау
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В Актау задержан сотрудник Мангистауской региональной транспортной прокуратуры по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, 10 января в Актау Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ по Мангистауской области задержан сотрудник Мангистауской региональной транспортной прокуратуры по подозрению в мошенничестве.
Проводится досудебное расследование.
"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании в Актау главы Западного регионального военно-следственного управления МВД. В КНБ РК сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК (Получение взятки).
Также в ноябре прошлого года стало известно, что в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210475-sotrudnika-prokuratury-zaderzhali-v-aktau/