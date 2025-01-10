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Сотрудника прокуратуры задержали в Актау

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Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

В Актау задержан сотрудник Мангистауской региональной транспортной прокуратуры по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 10 января в Актау Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры совместно с ДКНБ по Мангистауской области задержан сотрудник Мангистауской региональной транспортной прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

Проводится досудебное расследование.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании в Актау главы Западного регионального военно-следственного управления МВД. В КНБ РК сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК (Получение взятки).

Также в ноябре прошлого года стало известно, что в Жамбылской области прокуратурой с привлечением сотрудников ДКНБ задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210475-sotrudnika-prokuratury-zaderzhali-v-aktau/

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