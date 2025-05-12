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Официанта заподозрили в краже телефона у посетительницы одного из кафе в Туркестанской области

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Момент кражи телефона в кафе
Момент кражи. Фото: Polisia.kz

В Сарыагашском районе Туркестанской области в одном из местных кафе произошла кража мобильного телефона. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиа-портала Министерства внутренних дел РК, женщина находилась в кафе вместе со знакомым. Уходя, она забыла свой телефон на столе.

По данным следствия, подозреваемый работал в заведении официантом. Он воспользовался невнимательностью посетительницы, украл забытый гаджет и затем продал его. Ущерб составил порядка 160 тысяч тенге.

"Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого, изъяли похищенное и вернули телефон владелице. В настоящее время по делу ведется досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

Напомним, согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Сегодня также сообщалось, в Алматы мужчину подозревают в попытке ограбить банк, проникнув в здание через окно. Не сумев разбить бронированное стекло, подозреваемый скрылся, но был задержан полицией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244132-oficianta-zapodozrili-v-krazhe-telefona-u-posetitelnicy-odnogo-iz-kafe-v-turkestanskoy-oblasti/