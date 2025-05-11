Экс-акима обвинили в изнасиловании девушки в Карагандинской области

В Карагандинской области полиция расследует дело об изнасиловании 23-летней девушки. Подозреваемого арестовали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как рассказали в полиции, возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Шетского района.

"В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ДП.

Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам его рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в полиции.

В Сети появилась информация, что подозреваемый - аким в одном из районов акимата.

Ситуацию прокомментировали агентству Kazinform в Шетском районном акимате. Как выяснилось, подозреваемый уже не занимает должность главы села Акшатау.

"На момент возбуждения уголовного дела он не занимал должность акима поселка. Данное дело носит частный характер", — сообщили в Шетском районном акимате.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация о том, что в области Ұлытау бывшего акима, подозреваемого в избиении человека до смерти, освободили из ИВС. В полиции прокомментировали ситуацию.