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Экс-акима подозревают в избиении человека до смерти

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Мужчина под капельницей
Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространилась информация о том, что в области Ұлытау бывшего акима, подозреваемого в избиении человека до смерти, освободили из ИВС. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Информацию об освобождении экс-акима Жанааркинского района из камеры опубликовал Telegram-канал "Патриот".

"Бывший аким Жанааркинского района избил до смеpти нищего, малограмотного мужчину на глазах его двоих малолетних детей. И он - дома!" - указывается в Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе ДП области Ұлытау, по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, возбуждено и расследуется уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления полицией был задержан и водворен в ИВС 65-летний местный житель, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"29 ноября в связи с инфарктом и ухудшением состояния здоровья подозреваемого по согласованию с прокуратурой мера пресечения была изменена, и он переведен в медицинское учреждение под наблюдение врачей", - пояснили в пресс-службе ДП региона.

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела завершено, в настоящее время проводится ознакомление сторон с материалами дела для направления в суд.

Добавим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее акима сельского округа задержали выпившим за рулем служебной машины в Аксу Павлодарской области. Совет по этике вынес рекомендацию уволить чиновника, который не искал оправданий своему проступку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195126-eks-akima-podozrevayut-v-izbienii-cheloveka-do-smerti/

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