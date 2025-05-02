Таксиста наказали за перевозку незнакомых пассажиров из Бурабая в Астану за 16 тыс. тенге

В Акмолинской области полицейские проводят проверки нелегальных таксистов, которым грозят штрафы за неуведомление о предпринимательской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области продолжается профилактическая акция "Безопасная дорога", в рамках которой особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения. Одним из приоритетных направлений является борьба с нелегальными перевозками пассажиров.

Так, 28 апреля текущего года на 230-м километре автодороги Астана - Петропавловск сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Alphard.

"В салоне находились пассажиры, незнакомые водителю. Как выяснилось позже, они воспользовались сервисом и ехали из поселка Бурабай в Астану за 16 тысяч тенге", - отметили в ДП Акмолинской области.

Еще один случай произошел на 313-м километре той же трассы. 24-летний водитель автомобиля аналогичной марки перевозил троих пассажиров из Астаны в Петропавловск, взяв с каждого по 10 тысяч тенге. При этом он не подал уведомление в уполномоченный орган о ведении предпринимательской деятельности в качестве таксиста, что является нарушением законодательства.

По данным фактам в отношении водителей были составлены административные протоколы по статье 463 КоАП РК.

В рамках акции полицейские уже привлекли к ответственности 39 нелегальных перевозчиков.

Ранее жителя Жамбылской области оштрафовали за осуществление транспортной деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он занимался перевозкой пассажиров на автомобиле Lada.

В Атырауской области мужчину также наказали за незаконную перевозку пассажиров. Он занимался предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. На судебном заседании он полностью признал свою вину.