Казахстанца наказали за перевозку пассажиров

Мужчину наказали за незаконную перевозку пассажиров - он занимался предпринимательской деятельностью без регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.463 КоАП РК рассмотрели в Жылыойском районном суде Атырауской области.

"Правонарушитель осуществлял незаконную перевозку пассажиров без соответствующей регистрации, действуя как индивидуальный предприниматель", - установил суд.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Постановлением суда его признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили административный штраф в размере 41 283 тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.