Свыше тонны полицейской формы пытались провезти в Казахстан через "Хоргос"

Попытка ввоза форменной одежды с опознавательными знаками "Polisia" выявлена на таможенном посту МЦПС "Хоргос", передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов, 27 апреля сотрудниками таможенного поста МЦПС "Хоргос" в ходе проверок таможенного и пограничного контроля была задержана крупная партия форменной одежды с символикой органов внутренних дел РК.

"Одежда была обнаружена при проверке автомобиля, который осуществлял перевозку багажа посетителей МЦПС с китайской стороны на казахстанскую. Всего было изъято 71 место багажа, общим весом 1 775 кг", - отмечается в сообщении.

Здесь же пояснили, что по действующим правилам физические лица, посещающие "Хоргос", могут передавать свои покупки перевозчику, который доставляет их через границу. Однако в этом случае была выявлена продукция, которая может подпадать под ограничения на ввоз. Форменная одежда с официальной символикой не относится к товарам для личного пользования и требует особого порядка ввоза.

"В настоящее время одежда помещена на временное хранение и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормами Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан". Проводятся дальнейшие процессуальные действия", - добавили в Комитете.

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