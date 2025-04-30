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Свыше тонны полицейской формы пытались провезти в Казахстан через "Хоргос"

Опубликовано:

Полицейская форма
Полицейская форма. Фото: Комитет госдоходов

Попытка ввоза форменной одежды с опознавательными знаками "Polisia" выявлена на таможенном посту МЦПС "Хоргос", передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов, 27 апреля сотрудниками таможенного поста МЦПС "Хоргос" в ходе проверок таможенного и пограничного контроля была задержана крупная партия форменной одежды с символикой органов внутренних дел РК.

"Одежда была обнаружена при проверке автомобиля, который осуществлял перевозку багажа посетителей МЦПС с китайской стороны на казахстанскую. Всего было изъято 71 место багажа, общим весом 1 775 кг", - отмечается в сообщении.

Здесь же пояснили, что по действующим правилам физические лица, посещающие "Хоргос", могут передавать свои покупки перевозчику, который доставляет их через границу. Однако в этом случае была выявлена продукция, которая может подпадать под ограничения на ввоз. Форменная одежда с официальной символикой не относится к товарам для личного пользования и требует особого порядка ввоза.

"В настоящее время одежда помещена на временное хранение и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормами Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан". Проводятся дальнейшие процессуальные действия", - добавили в Комитете.

До этого мы писали, что вагон с контрабандой из Китая выявили в Астане - вместо указанного в документах гранита там находилась одежда.

Ранее Комитет национальной безопасности сообщал о пресечении незаконного ввоза крупных партий табачных изделий на территорию Казахстана

Сообщалось также, что самолет АН-2Т пытался провезти в кузове грузовика мужчина через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240781-svyshe-1-5-tysyachi-tonn-policeyskoy-formy-pytalis-provezti-v-kazahstan-cherez-horgos/