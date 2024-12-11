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Одежда на десятки миллионов тенге вместо гранита: контрабанду из Китая выявили в Астане

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Товарный поезд
Вагоны. Иллюстративное фото: serkankirbiyik/Getty Images

Вагон с контрабандой из Китая выявили в Астане - вместо указанного в документах гранита там находилась одежда, передает NUR.KZ со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Как уточнили в ведомстве, по иску Акмолинской транспортной прокуратуры более 30 тонн товара общей стоимостью 35 млн тенге были изъяты в доход государства и переданы в детские учреждения для социальной помощи.

Еще один случай произошел в Алматы - авиационная транспортная прокуратура выявила бесхозный груз.

На складе временного хранения аэропорта более шести лет находилось оборудование для съемки кинофильмов, прибывшее из Дели в 2018 году.

Товары весом 7 тонн и стоимостью более 2 млн тенге остались без таможенного оформления - суд признал груз бесхозным.

Технику передали в Минкульт.

Отметим, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, либо незаконное перемещение через границу товаров или иных предметов, в отношении которых установлен запрет или ограничение перемещения, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198835-odezhda-na-desyatki-millionov-tenge-vmesto-granita-kontrabandu-iz-kitaya-vyyavili-v-astane/

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