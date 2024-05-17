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Контрабанду на 200 млн тенге нашли в тайниках на границе Казахстана

Опубликовано:

Тайники выявили КНБ
Груз. Фото: t.me/knbgov_kz

Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении незаконного ввоза крупных партий табачных изделий на территорию Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала КНБ РК, в мае 2024 года Пограничной службой КНБ РК в автомобильных пунктах пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область), "Сыпатай батыра" и "Карасу" (Жамбылская область) пресечены попытки незадекларированного провоза более 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге.

"Табачные изделия были обнаружены в специально оборудованных тайниках транспортных средств.

Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Пограничной службой КНБ был пресечен провоз контрабандного груза на автомобильном пункте пропуска "Айша биби" в Жамбылской области. Выявлена крупная партия табачных изделий (сигареты), предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге. Товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.

Также в Западно-Казахстанской области была пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В регион под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102177-kontrabandu-na-200-mln-tenge-nashli-v-specialno-oborudovannyh-taynikah-na-granice-kazahstana/

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