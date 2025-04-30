Экс-главе "Банка Астаны" вынесли приговор

На брифинге Антикора сообщили о приговоре суда в отношении топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астана", передает корреспондент NUR.KZ. Олжас Тохтаров заочно получил 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров рассказал, что в текущем году состоялись ряд судебных решений в рамках уголовных дел антикоррупционной службы с возвещением ущерба государству.

По его словам, 22 апреля текущего года Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны".

"Суд признал виновным экс-председателя совета директоров и мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Тохтарова в хищении под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в городе Алматы в предбанкротный период.

Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискации имущества в виде жилых, административных, производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге", - сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджмента АО "Банк Астаны".

"С учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признанием вины и оказанием содействия в раскрытии противоправных деяний суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы", - добавили в Антикоре.

Напомним, в сентябре прошлого года в Антикоре заявили о расследовании в отношении бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова и иных лиц по факту хищения активов в особо крупном размере.

Тогда отмечалось, что уголовное дело возбуждено по факту хищения активов банка в особо крупном размере путем оказания фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения здания бизнес-центра в Алматы в пользу подконтрольного ему ТОО "SKK Tennasy Group".

Добавим, лицензия у "Банка Астаны" отозвана с 9 января 2019 года.