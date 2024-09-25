Антикор вызвал на допрос бывшего акционера "Банка Астаны"

В Антикоре заявили о расследовании в отношении бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова и иных лиц по факту хищения активов в особо крупном размере, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции сообщили о расследовании уголовного дела в отношении бывшего мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Олжаса Тохтарова и иных лиц.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту хищения активов банка в особо крупном размере путем оказания фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения здания бизнес-центра в Алматы в пользу подконтрольного ему ТОО "SKK Tennasy Group".

Деяния подозреваемого квалифицированы по статьям 28 ч.3, 189 ч.4 п.2 и 189 ч.4 п.2 УК РК. В соответствии с частью 1 статьи 208 УПК РК, подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

"Однако в связи с нахождением подозреваемого О.Тохтарова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого в СМИ.

Для проведения допроса и объявления постановления о квалификации деяний подозреваемому О.Тохтарову необходимо 26 сентября 2024 года в 11:00 часов явиться в административное здание Агентства по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, блок "Б", к руководителю следственно-оперативной группы Утепкалиеву Ж.", - сказано в сообщении.

В сообщении также указано, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если он не сделает этого, то участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

Напомним, лицензия у "Банка Астаны" отозвана с 9 января 2019 года. Сейчас на официальном сайте банка появляются новости о начале торгов по распродаже имущества.

На сайте Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка опубликован список всех банков Казахстана, имеющих лицензии на осуществлении банковской деятельности. В списке также указана информация о владельцах банков и членах советов директоров.