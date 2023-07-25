Заявление по ликвидации банков в Казахстане сделали в АРРФР

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Информация, распространяемая в социальных сетях, о ликвидации девяти действующих в Казахстане банков не соответствует действительности, об этом сообщается на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"Информация о ликвидации 9 действующих банков в Казахстане, распространяемая в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности.

В настоящее время в Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня.

Кроме этого, помимо указанных действующих 21 банка второго уровня, дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся еще другие 9 банков", – говорится в распространенном сегодня заявлении АРРФР.

В Агентстве напомнили, что лицензии у 9 банков, которые находятся в ликвидационном процессе, были отозваны в период с 2007 по 2021 годы, в частности, это:

"Валют-транзит банк" (ликвидация - с 1 марта 2007 года);

"Казинвестбанк" (с 24 января 2018 года);

Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);

Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);

"Банк Астаны" (с 9 января 2019 года);

"Эксимбанк Казахстан" (с 16 января 2019 года);

Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);

AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);

CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).

"В этой связи ликвидационный процесс не касается действующего 21 банка второго уровня, а проводится в отношении других 9 банков, лицензии которых были отозваны в 2007-2021 годах", – заявили в ведомстве.

АРРФР подчеркнули, что отзыв лицензий у действующего в Казахстане 21 банка второго уровня не планируется.

"В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

На сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы.

Активы банковского сектора составляют 46,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 трлн тенге или 29,4% от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банковского сектора составил 5,7 трлн тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков составил 18,6%, собственного капитала (к2) – 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6% от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет 77,4%", – говорится в сообщении АРРФР.

Напомним, в начале июля этого года на портале "Открытые НПА" был опубликован проект документа, согласно которому в Казахстане планируется ликвидировать девять банков второго уровня.

Разработчиком проекта документа указано Агентство РК по развитию и регулированию финансового рынка. Публичное обсуждение документа продлится до завтрашнего дня, 26 июля.

"В настоящее время на рынке Казахстана действуют 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года АРРФР было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня", – говорится в сообщении.

Отметим также, что на сайте Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка опубликован список всех банков Казахстана, имеющих лицензии на осуществлении банковской деятельности. В списке также указана информация о владельцах банков и членах советов директоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030052-zayavlenie-po-likvidatsii-bankov-v-kazahstane-sdelali-v-arrfr/