"Получила удар кулаком, порвала одежду": жительница Уральска не может спать после обыска

Жительница Уральска написала заявление и намерена добиться наказания для полицейских, которых обвинила в побоях и незаконном проникновении в частную собственность, передает "Мой город".

24 апреля этого года 33-летняя жительница Уральска Екатерина Каирова запомнит надолго. По словам женщины, около 18:00 она вернулась домой и, открыв ворота собственным ключом, обнаружила в своем дворе сотрудников полиции. Среди них она узнала участкового.

"Участковый стал препятствовать мне войти в собственный двор. На вопрос: "Что происходит?" я получила удар кулаком от участкового. От удара я упала на землю и получила ссадины и гематомы, я порвала пиджак и брюки. Далее они начали пинать меня ногами, при этом все фиксировалось на их нагрудные жетоны, сами они также снимали все на видео.

Полицейские отобрали у меня сумку, телефон, ключи. Я просила вернуть мои вещи, не понимала, что вообще происходит. У меня было непонимание. Ведь я пришла в собственный дом. Мне никто не представился, не предоставил никаких документов, не сообщили о цели своего присутствия. Только потом они покинули мой двор", - рассказала Екатерина Каирова.

Со слов женщины, все действие происходило в ее дворе и на собственность у нее есть все подтверждающие документы.

По ее словам, позже выяснилось, что стражам порядка якобы нужен был соседний дом, у которого совершенно другой хозяин и адрес. У полицейских было постановление на обыск именно этого дома, а не ее дома, уверена Екатерина.

"Получается, они не имели права входить на мою территорию, а они через мой двор приникли к соседке. Я сама юрист, работаю в частной организации и прекрасно знаю, что они должны были сначала предоставить постановление на обыск, самим представиться и предложить добровольно впустить их на территорию. Ничего такого не было. Самое гнусное, что полицейские каждое свое действие сопровождали словами: "Именем закона!". О каком законе они говорят, если сами его нарушают? Протокол об обыске тоже не вручили", - добавила женщина.

Оказалось, что на соседку, маму Екатерины, поступило заявление о том, что она незаконно завладела собакой породы чихуахуа. При этом сама женщина уверяет, что животное ей отдали безвозмездно, она его тоже позже пристроила в добрые руки.

Но после того, как поступило заявление, соседка попросила вернуть собаку и полицейские забрали ее. Правда, уже вместе с щенком, так как, когда чихуахуа отдавали, собака была беременной.

После случившегося Екатерина Каирова обратилась в травмпункт, где ей дали заключение о наличии ушибов. За медицинской помощью обратилась и мама Каировой, которой выставили диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылка. После этого женщина обратилась в Абайский отдел полиции, чтобы пожаловаться на сотрудников.

"Однако мне отказали во всех первичных процедурах, не допросили меня, не присвоили мне статус потерпевшей, не направили на СМЭ. Под различными предлогами выпроводили меня. Я подозреваю, что руководство Абайского ОП пытается выгородить своих сотрудников. Мы позвонили на "102", где нас пригласили в департамент полиции. Только там у нас приняли заявление, провели первичный допрос, приняли все документы", - рассказала Екатерина Каирова.

Со слов женщины, она требует, чтобы возбудили уголовное дело по факту проникновения в частную собственность.

"Для меня сейчас невыносимо находиться дома, где по факту я должна быть в безопасности. А на деле получается совсем наоборот, частная собственность - это, оказывается, ничего не значит. Всю свою сознательную жизнь я прожила, соблюдая закон. 10 лет работаю юристом и для меня было моральным шоком то, что кто-то может ворваться в дом, нарушить все существующие законы и применить физическую силу. Я хочу, чтобы виновных наказали. Я уже несколько дней не сплю", - со слезами на глазах поделилась жительница Уральска.

По словам Екатерины, 28 апреля она получила сообщение от участкового, который вызывает ее в свой опорный пункт, чтобы составить в отношении нее административный протокол. Однако никаких оснований и причин при этом не указали.

Женщина обратилась в суд и просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными. Также она записалась на прием к Генеральному прокурору. Екатерина в гражданском порядке намерена требовать возмещения морального вреда и материального ущерба. Дело будет рассматриваться в следственном суде.

Между тем в Департаменте полиции ЗКО уверены, что следственно-оперативные действия сотрудников полиции были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Казахстана. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. При этом стражи порядка подчеркнули, что никакого рукоприкладства со стороны полицейских не было, что подтверждается видеозаписями.

"Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий", - заявили в ДП ЗКО.

Ранее в Алматинской области один полицейский был уволен, а другой освобожден от должности после резонансного видео, которое снял местный депутат. В ходе разговора он выяснил, что 17-летнюю девушку полицейские предложили "подвезти до Саяхата".

А житель ВКО подал иск к отделу полиции района Алтай о возмещении материального ущерба из-за уничтоженных шкурок соболей, которые он оценил почти в 1,2 млн тенге. По мнению мужчины, полицейские должны были вернуть принадлежащие ему предметы в виде вещественных доказательств.